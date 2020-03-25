元大寶華綜經院董事長梁國源表示，新冠疫情在全球擴散，對於經濟活動傷害實在太大，即使各國政府、央行祭出刺激政策以加快回到長期經濟成長，他仍勇敢估測，需要到今年第四季，全球經濟才能反彈，2020年經濟成長曲線將出現一個大Ｕ型。

「我也不能太鐵齒，只是V型反轉的機率，微乎其微」，梁國源說，由於當前各界對新冠病毒的認知不夠，對疫情可控狀態不明，難以準確評估其對經濟的衝擊，僅能依賴歷史事件的類比及相關指標試行推估，今年出現大Ｕ型復甦的機率約80％，但若真的發生Ｌ型，就很不幸了，因為那等同於經濟成長反轉下墬。

元大寶華綜經院今（25）日公布2020年台灣經濟預測第一次更新，經濟成長率預測值從去年9月預估的2.2％下修到1.5％，並預測各季成長率分別為1.10％、1.12％、1.55％、2.18％。消費者物價指數上漲率預測，最新數是0.65％。民間消費成長率預測，下修後為1.04％，遠低於較前次估測的2.0％減少近1個百分點，反映疫情擴大使民眾消費意願進一步重挫。

在諸多下修的經濟預測值中，連受惠自台商大幅回流的民間投資，元大寶華亦重新估測今年民間投資成長率為2.79％，且在第四季會出現下滑到負成長。

(工商 )