1名暱稱「賽德克巴萊」的民眾，日前在LINE群組內散佈國小家長自德國返台得新冠肺炎的不實訊息，刑事局22日獲報後查出帳號主人為蕭姓遊覽車司機（46歲），蕭男供稱自己是將聽乘客說的聊天內容後，才上傳到公司LINE群組，未料會觸法。蕭男違反《散播不實訊息罪》，最高恐遭罰3百萬。

刑事局表示，22日中午接獲中央流行疫情指揮中心轉報，1名暱稱「賽德克巴萊」的民眾在某LINE群組散佈「某國小，兩位家長自德國返台，目前發燒中，居家隔離」，疫情指揮中心認為該留言違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條《散播不實訊息罪》，轉交給刑事局展開調查。

刑事局追查網路帳號，確定蕭男身分後，聯絡南部犯罪打擊中心將蕭男約談到案，蕭男供稱自己是1名遊覽車司機，因工作時聽到車上乘客聊天內容，未經查證將此訊息上傳遊覽車公司工作群組，訊後蕭男遭依《散播不實訊息罪》，被移送地檢署偵辦。

警方強調，違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條《散播不實流行疫情訊息罪》可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金，呼籲民眾切莫亂傳假訊息以免觸法。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)