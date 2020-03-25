俄千島群島7.8強震 夏威夷發海嘯警報

美國地質調查所（USGS）說，俄羅斯千島群島（Kuril Islands）外海25日遭規模7.8的強震襲擊。這場地震發生在塞维鲁鎮南南東方218公里，深度為56.7公里。

據「夏威夷即時新聞」（Hawaii News Now）與路透報導，美國國家氣象局（National Weather Service）已針對夏威夷發出海嘯警報。不過，日本氣象官員並未發出海嘯警報，只說可能會出現些微的潮汐變化。

由於初步數據顯示，因地震引發的海浪並不高，稍後海嘯警報已取消。

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文章來源：Tsunami watch issued for Hawaii following large quake near Kuril Islands
文章來源：Tsunami warnings after magnitude 7.8 quake off Russia's Kuril islands

(中時電子報)

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