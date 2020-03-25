台南市政府永華市政中心25日進行防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，台南市長黃偉哲上午11點視察時說，估計3天演練結束後，實名制辦公仍會持續進行，府外洽公則會視疫情嚴峻程度而定，若每天確診人數一直攀高，可能考慮跟中央防疫指揮中心討論，以後就直接實施府外洽公。

因應趨於嚴峻的新冠肺炎疫情，永華市政中心25日上午8點起至27日進行防疫管制「統一受理民眾洽公」，受理民眾洽公櫃台統一集中於市政大樓1樓聯合服務中心及外側東哲廳，進出一律採實名登記，並另設外送交貨區等管制措施，洽公民眾配合度高，多能體認這是因應防疫需求。

黃偉哲說，今天是防疫超前部署演練第一天，市府有祭出兩個措施，第一個措施是把民眾洽公的場所從市府內部、市府大樓內部移到市府門口，讓公務員從裡面走出來，在外面設置工商服務設各局處服務據點，民眾可以直接在戶外直接洽公，也在洽公櫃檯設置隔離隔板，讓民眾跟公務員之間彼此保護在隔板的兩邊。

第二則是實施洽公實名制，民眾必須攜帶身分證明文件，包括身分證、健保卡等，如果忘了攜帶或沒有攜帶身分證明文件，只要帶手機就可以了，這是為了預防萬一如果發生疫情的話，可以溯源管理去找到這個人，可以通知對方居家檢疫或隔離或篩檢，以確保其人身安全。他說，過去民眾洽公沒有登記姓名，沒有實名制，一旦發生疫情，真的不知道從什麼時候、到那裡去找人，靠監視器辨認是事倍功半。

他說，3天演練結束後，實名制辦公會持續進行，但府外洽公則會再檢討是否繼續，這主要還是要視疫情嚴峻程度而定，若每天確診人數一直向上攀高的話，可能考慮在某一個時間點，再跟中央防疫指揮中心討論，以後就直接實施府外洽公。如果疫情發燒程度得到一定程度控制，未達臨界點，就能回復府內洽公，這樣的用意是避免成為防疫破口，要做到清壁堅野，因為市府承受不住萬一發生感染的代價。

(中時 )