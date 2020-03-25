新冠肺炎全球確診人數最新來到近42萬，疫情攀升、股價下跌皆看不到盡頭，元大寶華綜合經濟研究院今大砍我國今年GDP預測值至1.5％，與上周央行1.92％的預測還低，是目前國內主要預測機構中，預測數字最悲觀的一家。

面對疫情快速來襲，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源指出，即使政府增加支出力抗衝擊，但國內經濟仍面臨3大負面壓力，首先，民眾不出門、無薪假人數倍增，民間消費受到衝擊，其次，不確定性升高、民間投資意願降低，接下來全球需求萎縮，供應鏈中斷，出口動能恐怕熄火，梁國源認為，今年經濟成長率保2確定無望。

窺探國際市場，現在不只經濟受創，梁國源指出，金融市場、大宗原物料(原油、銅)價格皆呈雪崩式下跌，全球10年期公債殖利率也同步下探，顯示全球需求收緊、市場擔憂經濟前景、流動性風險浮現。

民眾對疫情的恐慌，各國政府祭出封城、隔離措施，運輸、觀光業急速萎縮，梁國源形容「全球經濟急凍前所未見」，台灣是小型開放經濟體，即使疫情尚屬可控，但仍無法置身事外，經濟一定會受到衝擊。

美國聯準會累計降息6碼，梁國源認為，降息無法緩解疫情造成的生產瓶頸，只能舒緩企業資金壓力、幫助有限，政府必須推出財政政策、激勵措施才能緩解；疫情終有逐漸平息之日，梁國源研判，全球經濟最有可能呈現U型反彈，但經濟的底部最快今年Q3、甚至Q4才會先蹤影。

(中時 )