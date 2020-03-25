罷韓投票可能落在高雄巿議會總質詢期間，但受新冠肺炎影響，要不要延期開會，引發藍、綠議員各持己見。高雄巿長韓國瑜在結束大專院校會議時被問到時回應「今天不談這個」，新聞局長鄭照新表示，市府完全尊重議會自主。

花蓮縣議會因為疫情取消議程，高雄市議會將在4月16日開議，會不會有變化，將等4月6、7日的程序委員會看有沒有人提案再討論。但綠營議員認為延期開議是護航韓國瑜，藍軍議員則覺得防疫為重，對手不要只想將議場當秀場。

鄭照新說，現在疫情當下，高巿府以配合中央做好防疫的各項措施為第一，除了團結抗疫，也全力支持中央。

針對台南市政府演練實名制洽公，鄭照新說，跨縣市的學習經驗，非常值得效法，在防疫措施上也可以教學相長，高巿府目前在做的是線上洽公，透過相關的流程以因應疫情的變化。但第一個仍會聽從中央疫情中心的相關規範的建議、措施跟指令。

他表示，高巿府也正在評估，一旦疫情有變化，有沒有類似台南巿的措施，他表示很認同台南市政府在防疫措施上的努力，未來也會互相學習，互相交流。

(中時 )