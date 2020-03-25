國民黨立委李貴敏今在臉書貼文表示，全國各地警察機關的防護衣數量嚴重不足，一個派出所僅2至4套防護衣，甚至有基層員警接獲「使用過的防護衣消毒後重覆使用」指令，呼籲政府要補強防疫漏洞，防護衣要給好給滿。
李貴敏說，隨著疫情日益攀升，執行防疫相關業務的警消人員每日嚴陣以待，然而，政府給予他們的支持，不僅無法提供保障，甚至成為防疫缺口。
李貴敏指出，看到台灣警察工作權益推動會所提供的資料，全國各地警察機關的防護衣數量嚴重不足，一個派出所僅有2至4套的防護衣，而基層員警接獲的指示是「使用過的防護衣消毒後重覆使用」。
李貴敏強調，防護設備的使用多是一次性，基層員警站在防疫第一線，竟然只能獲得如此待遇，讓她十分氣憤，昨天因公事忙碌未能到場參加，但她一定會對此事追查到底，再怎麼苦也不能苦到第一線人員，最基本的口罩和防護衣要給好給滿才對。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。