國民黨立委李貴敏今在臉書貼文表示，全國各地警察機關的防護衣數量嚴重不足，一個派出所僅2至4套防護衣，甚至有基層員警接獲「使用過的防護衣消毒後重覆使用」指令，呼籲政府要補強防疫漏洞，防護衣要給好給滿。

李貴敏說，隨著疫情日益攀升，執行防疫相關業務的警消人員每日嚴陣以待，然而，政府給予他們的支持，不僅無法提供保障，甚至成為防疫缺口。

李貴敏指出，看到台灣警察工作權益推動會所提供的資料，全國各地警察機關的防護衣數量嚴重不足，一個派出所僅有2至4套的防護衣，而基層員警接獲的指示是「使用過的防護衣消毒後重覆使用」。

李貴敏強調，防護設備的使用多是一次性，基層員警站在防疫第一線，竟然只能獲得如此待遇，讓她十分氣憤，昨天因公事忙碌未能到場參加，但她一定會對此事追查到底，再怎麼苦也不能苦到第一線人員，最基本的口罩和防護衣要給好給滿才對。

(中時 )