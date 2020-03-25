隨著新冠肺炎無限開展，印度總理莫迪24日也不得不跟進宣布全國從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始全面封鎖3周，為分散產地而前進印度的鴻海與緯創也受累，傳出其印度廠也將暫停營運，會否影響部分iPhone機款的組裝進度？成為市場關注重點。

擁有全球人口數僅次於中國的印度，人口數多達13億人，也繼中國之後，成為新冠疫情襲擊的國家，迄今為止，該病毒已在印度出現519感染案例，並造成9人死亡，為抑止疫情，印度總理莫迪24日宣布，自即日起進入為期三周的全國封鎖，以遏制新冠疫情的蔓延。莫迪更為此發表全國電視演說，在演說中他表示，「在聽取衛生專家的意見後發現，印度全面封鎖21天，對於打破傳染周期至為重要。」

被點名也納入暫時停工名單的鴻海也證實，印度廠區將配合印度政府全國防疫政策，自即日起暫停運作至4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

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