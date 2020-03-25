近日氣溫持續升高，甚至有夏天的感覺，食藥署今（25）日表示，在炎炎夏日來一杯手搖飲料已成為國人的小確幸，食藥署近日將啟動「109年度現場調製飲品稽查專案」，將會同地方政府衛生局，針對販售現場調製飲料的業者進行「作業環境稽查、產品抽驗」。

食藥署透露，稽查重點包含：食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、原料有效日期，並抽驗飲品、原料及食品容器具進行相關檢驗，包含農藥殘留、衛生標準、咖啡因、食品添加物等。

官員也表示，還會查核具營業登記之連鎖飲料業者是否符合「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，確保業者揭露正確資訊供消費者選購。

食藥署也呼籲，食品業者於防疫期間應落實勤洗手及自主健康管理，並遵守食安法相關規定，如果GHP不符規定，經過要求限期改正而屆期不改正者，還有農藥殘留檢驗結果不符規定者，都可以依據食安法，開罰6萬～2億元罰鍰。

另外，官員也提到，若是飲品及其原料違反相關衛生標準，經過要求限期改正而屆期不改正者，也可開罰3萬～300萬元罰鍰；現場調製飲料標示不符規定，則也會被開罰3萬～300萬元罰鍰。

(工商 )