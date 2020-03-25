國民健康署今（25）日表示，近期正值新冠肺炎在國際間流行，民眾若患有氣喘，除了規律使用吸入型藥物，也該勤打掃、清除過敏原，還要規律運動、出外時口罩也要「戴好戴滿」，才能有效控制氣喘症狀。

國健署署長王英偉說，春季氣溫變化大，依據國外研究顯示，若室內室外溫度差異達攝氏7度以上，容易誘發氣喘，加上最近花季陸續展開，許多民眾選擇戶外賞花，在溫差大及花粉等過敏原的雙重刺激下，更容易使氣喘發作。再加上目前正值新冠肺炎疫情，呼籲氣喘患者要做好4招，保護呼吸道！

王英偉說，第一，正確、規律使用吸入型藥物，穩定症狀，由於吸入性藥物是治療及預防氣喘發作重要的藥物，氣喘患者都應學會正確使用吸入器，才能發揮最大藥效，減少氣喘急性發作，因應新冠肺炎，可先電話查詢醫院是否有提供「藥來速」等服務措施。

第二，王英偉說，定期打掃居家環境，清除過敏原，由於居家環境中充滿許多誘發氣喘的危險因子，如塵螨、蟑螂、寵物毛髮、灰塵、黴菌等，建議每周至少固定打掃一次，清洗寢具、去除髒汙，並保持室內空氣流通，疫情期間若要使用漂白水消毒環境，也請注意保持室內通風、戴手套及必要時戴口罩調製消毒水。

第三，王英偉提醒，應該要規律運動，控制體重，增加心肺功能，氣喘患者在氣喘控制良好的情況下，與醫師諮詢後，可依據身體狀況選擇運動（如：慢跑、游泳、散步或騎腳踏車）進行鍛鍊，控制體重在正常範圍內，改善心肺功能，提升生活品質。

第四，王英偉也提到，出門要記得戴口罩，避免刺激呼吸道，因為除了氣溫變化及花粉外，戶外環境也隱藏許多影響氣喘發作的危險因子，如汽機車廢氣、二手菸等，氣喘患者出門時戴上口罩，不僅保暖還能保護呼吸道，降低感染新冠肺炎及氣喘發作的風險。

(工商 )