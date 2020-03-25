新冠肺炎疫情持續延燒，根據1111人力銀行今（25）上午公布最新調查，對今年第二季景氣的看法，6.6％企業「樂觀」、50.3％企業「持平」、43.1％企業「悲觀」，相較日前1111調查企業對今年第一季景氣看法，有21.4％企業認為首季景氣「悲觀」，短短三個月，看壞景氣的企業比例倍增！

1111表示，從產業別交叉分析，對第二季景氣最悲觀的產業是「民生服務業」，相對較樂觀的則是「工商業服務業」（泛金融業為主）。

至於新冠肺炎是否影響企業第二季徵才？1111調查發現，高達65.3％的企業會依照原訂計畫徵才，甚至有少數（0.8％）企業因新冠肺炎擴大徵才，但同時也有13.7％企業因新冠肺炎暫緩徵才。進一步交叉分析來看，「民生服務業」暫緩徵才的比例最高，其次是「百貨販售業」。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，民生服務業是這波疫情中受創最大的產業，根據經濟部統計處最新公布的2月份批發、零售及餐飲營業額統計，其中，近八成餐飲業者受到新冠肺炎疫情影響，營業額年減17％，零售業則有六成業者受到疫情衝擊，出現負成長，影響營業額252億元，包括機場免稅店和百貨業者來客數都劇減。

不過，仍有將近6成6的企業持續開缺徵才，何啟聖分析，這波對景氣預測相對樂觀的工商業服務業，包括中信金控、元大金控、國泰金控、富邦金控等多家大型金控，都陸續展開徵才計畫；交叉分析也發現，醫療業與資訊科技業計畫徵才的比例最高，可看出疫情讓醫護人員長期人力不足的問題更浮上檯面，人力需求再擴大，反之傳統產業則因全球供應鏈受創，產業表現也受影響。

值得一提的是，在疫情的影響之下，企業的徵才方式也開始從實體的徵才活動，轉型成線上徵才、遠距面試，成為落實防疫的求才方式，何啟聖強調，1111人力銀行也分別強化「求才端」與「求職端」的行動通訊APP增加遠距面試的功能，協助企業主找到好人才，求職者找到好工作。

(工商 )