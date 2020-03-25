戴德梁行今日舉行2020第一季度房地產市場線上記者會，總經理顏炳立直言，2020首季房地產市場用一句話來形容就是-春天哪會這呢寒！他預期，若是Q2疫情不止，房市將會出現恐慌性變現拋貨潮，另外，全球降息，資金購買力下降，穩定收益的商用不動產將受青睞。

顏炳立說，房市閃過大熊利爪，牛沒變大隻，但戴上口罩躺平，疫情再測房市落底，現在等待風起，Q2有機會讓牛緩緩爬起，脫掉口罩，不過，若是Q2疫情不止，房市將會出現恐慌性變現拋貨潮。

新冠肺炎疫情下的第2季不動產市場，顏炳立認為，土地市場會逆疫而行、辦公市場會堅挺抗疫、飯店市場確診搏鬥、店面市場確診觀察、住宅市場緊盯防疫。他說，消費性市場買氣遞延，等疫情止，是剛性購屋的好機會。

顏炳立說，現前的疫情干擾下，投資客目標就是活著、撐住，自用型目標就是要低價、買到，而建商心能就是現金買麵粉，加工麵包，積極變現，先求活著再備現金等疫止。在疫情風暴下，未見有恐慌殺盤，房市價仍持穩、量縮。

(時報資訊)