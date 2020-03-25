旅遊業者鳳凰（5706）2019年營運逆勢成長，受惠業內外收益同步成長，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，年增達25.39％、每股盈餘（EPS）3.24元，分創近4年、近7年高點。然而，面對新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，公司持續討論可行方案，預計近日將有較明確政策出爐。

鳳凰董事會日前通過2019年股利分派案，擬配息0.3元、配股0.95元，合計派利1.25元，盈餘配發率約38.58％，以24日收盤價25.25元計算，現金殖利率約1.19％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。

受新冠肺炎疫情衝擊，鳳凰股價19日下探20.85元的近14年低點，2個月跌幅達52.83％。公司對此祭出庫藏股護盤，擬於3月24日至5月22日於18～36元區間買回5千張，帶動近日股價止跌回升，今（25）日放量勁揚直攻漲停價27.75元。

鳳凰2019年合併營收29.74億元，年增1.96％，為近6年高點。毛利率14.1％、營益率6.27％，優於前年13.65％、5.66％，營益率創近7年高點。配合業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，年增達25.39％，每股盈餘3.24元，分創近4年、近7年高點。

受步入淡季及選舉因素干擾，鳳凰2019年第四季合併營收5.91億元，季減38.02％、年減12.36％。毛利率15.24％、營益率5.22％，營益率為近7季低點。歸屬母公司稅後淨利0.29億元，季減61％、年減18.24％，每股盈餘0.47元，雙創近7季低點。

觀察鳳凰去年各旅遊線，僅歐洲線營收小幅衰退2.99％，亞洲、歐洲、紐澳及其他線營收成長約2.24～8.86％。獲利則全數成長，以紐澳線獲利成長達84.23％最高。票務等其他業務營收成長17.35％、獲利成長12.49％，表現亦佳。

鳳凰董事長張巍耀先前指出，去年旅遊產品價格下跌，公司透過增加接待旅客人次彌補，使本業獲利表現仍持穩向上，業外則受惠投資收益增加，以及近年轉投資效益陸續顯現下，對獲利帶來一定挹注，預期未來3～5年轉投資效益可望持續顯現。

鳳凰2020年2月自結合併營收2.14億元，月增78.89％、年減22.34％，累計1～2月合併營收3.34億元，年減9.01％。由於至4月底出境旅遊團全數喊卡，公司預期將影響營收約4億元，相當於去年前4月合併營收7.99億元的一半，使營運面臨嚴峻考驗。

鳳凰表示，旗下員工約300人，將盡最大能力減少開支，以降低損失，並持續優化各線產品及服務，靜候疫情結束後的市場復原。對於雄獅、五福接連宣布啟動自救措施，內部也持續討論可行方案，預計這2天將有較明確政策出爐，預期會有類似及更具彈性做法。

(時報資訊)