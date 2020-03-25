澳洲與紐西蘭的新冠肺炎疫情持續急升，兩國政府相繼宣布加重防疫力度，澳洲政府周三起實施更為嚴格的社會隔離措施，紐西蘭政府周三宣告進入「國家緊急狀態」，自午夜起全國封鎖。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二晚間宣布新的限制措施，將關閉更多非必要事業，這使得澳洲距離歐洲部分地區實施的嚴格封鎖措施又更接近一步。最新的措施將限縮參加婚禮人數至5人，即兩位新人、司儀與兩位見證人。而參加喪禮人數限制在10人以下。目前澳洲新冠病毒確診病例已飆破2,250人，當局警告感染人數持續竄升恐將壓垮加護病房體系，導致醫療崩潰。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周三宣告「國家緊急狀態」，該國準備自午夜起啟動完全封鎖，以對抗新冠肺炎疫情進一步擴散。根據最新數據，該國確診病例暴增50人，達到205人，政府下令所有人自我隔離，自午夜起（1100 GMT）所有非必要服務、學校與辦公室全部關閉，封鎖令為期一個月。

(時報資訊)