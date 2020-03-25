為了有效防疫新冠肺炎(COVID-19)傳播，全球各國都不約而同宣導降低群聚、甚至推動在家工作、遠距教學等政策。這一波防疫行動，也讓人們開始思考「社交疏遠」(social distancing)的意義。為了鼓勵人們可以保持適當社交距離，並且能在居家防疫的階段保有良好的社群互動，YouTube 以及 Instagram 都開始鼓勵用戶可以「在家」(Stay Home)為主題進行創作。

YouTube

Google 旗下的 YouTube 因應新冠肺炎防疫而拉升的全球網路流量需求，以宣佈在全球範圍內主動將影片畫質預設為 SD，來降低串流影片所消耗的網路流量。除此之外，也呼籲影片創作者可以透過 #StayHome (#宅在家)的主題，構思寓教於樂的影片主題，並附上 #WithMe (#跟我一起) ，鼓勵使用者可以主動推動使用者在防疫期間待在家裡。

Instagram

Facebook 旗下的 Instagram 則是推出的全新的 Stay Home 貼紙，凡在限時動態(Story)中使用這個貼紙的都會被加入一個共創的 Instagram Story，來讓全球使用者能知道如何一起學習「社交疏遠」。

Instagram 的捐款貼紙向更多國家推出，並可連結 COVID-19 相關團體。(摘自Instagram Blog)

此外，Instagram 在視訊通話功能中加入了全新的「一起看」功能，在撥通視訊通話後，使用者便可點選自己收藏的影片或照片，在視訊通話中與朋友一起討論分享。並且為了協助 COVID-19 相關組織，Donation 貼紙(捐款)貼紙也將向更多國家推出，並且可以讓使用者快速找尋到與 COVID-19 防疫相關的團體，作為捐款的對象。

(中時電子報)