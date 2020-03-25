為減輕大專校院因新冠肺炎所造成之辦學衝擊，教育部決定提撥4億元經費，補助大專校院教學訓輔及防疫應變補助經費，期能攜手學校及師生共渡難關，以維護學校校務正常運作，使學生安心就學。

關於4億元經費的來源，教育部表示，除以紓困特別預算支應1億元防疫經費外，另移緩濟急籌措經費3億元。這次補助對象以受疫情影響之公私立大專校院為主。

教育部表示，補助經費將支應下列兩方面，一、教學訓輔經費：協助受疫情衝擊致境外生未能返台就讀，需啟動彈性學雜費及彈性就學措施之大專校院，酌予補助教學訓輔及人才培育經費；二、防疫應變經費：協助大專校院為校園設施及人員防疫所需購置口罩、額（耳）溫槍、酒精、消毒清潔用品及其他防疫物資經費。

教育部高教司長朱俊彰表示，受疫情衝擊，許多大專院校陸港澳學生未能來台，他們在境外

透過遠距教學修少數學分，因此未繳全額學費，學校收入減少；另教育部雖然有提供大專院校口罩、酒精及額溫槍等防疫物資，但他們另行購買熱像儀、防護衣及對境外生來台接送等，也都增加支出。

朱俊彰說，之前私立大學統計後表示，配合政府防疫需求，到目前已支出1.2億元。教育部再考慮國立大學及國立技專的狀況，因此決定編列4億元因應，其中2.5億元用在教學訓輔、1.5億元用在防疫應變經費。未來因應疫情發展，教育部還會再給大學更多協助。

教育部表示，將於3月底前發布協助大專校院降低辦學衝擊補助計畫申請須知，並請大專校院於4月15日前依需求提出申請，經審查通過後予以補助，預計5月核定並撥款。另除上述補助經費外，各校也得以校務基金、私校獎補助或高教深耕計畫經費等內部調整支應相關防疫及教學研究配套需求。

(中時 )