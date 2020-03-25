台北市長柯文哲今天上午出席2020台北玫瑰花展，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝）

(13:03更新內文)備戰新冠肺炎疫情擴散，新北市長侯友宜近期不斷超前部署，今再提要依《全民動員整備法》盤點演練，台北市長柯文哲表示，北市也有超前部署，「但是超幾步就好，不用超太多」，他強調，實兵演習會引起恐慌，北市原則上還是先做桌上演習。

柯文哲今天上午出席2020台北玫瑰展，對於國際陸續有城市封城，媒體詢問柯是否擬訂封城計畫？

柯文哲表示，明天雙北論談會討論，若要封城，大部分權限不在地方，所以北市大概最多是桌上演習，細節還要跟中央討論，因為牽涉到緊急命令，權限在中央，但北市仍會寫計畫，跟中央商量，至於實兵演習有時候引起太大的恐慌，原則桌上演習先做。

對於侯友宜擬依《全民動員整備法》做好資源盤點、道路限制、人潮管制等規劃演練，柯文哲說，這周以來每天有超過20個新冠肺炎確診案例，但大部分還是境外移入，代表國民防疫概念相當好，自己近期搭公車也觀察，有98％民眾有戴口罩，跟100％差不多了，台北市民素質還是比較高，所以目前桌上演練較合理。

(中時 )