經濟部日前詢問勞動部振興重建時，是否可以放寬一例一休、加班工時等限制，勞動部函覆，只要為「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」所訂產業，即日起至明年6月30日，復原重建時可以放寬工時、一例一休等限制，但立委認為放太寬，要求勞動部應限縮範圍、正面表列，並審核相關申請。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

時代力量立委王婉諭提案，民進黨立委劉建國、國民黨立委張育美連署要求「要求勞動部，於振興重建期間，適用放寬勞基法第40條以及勞基法第32條第4項之行業別，應予以限縮範圍、正面表列行業，並審核事業單位之申請，其申請時間以3個月為限，保障勞工的工作權益」。

立委邱顯智表示，勞動部同意放寬，等同所有的行業都放寬，根本是讓勞權門戶洞開？況且還可以在1年6個月的期間內適用；勞動部部長許銘春回答，重大傳染病包括在「事變」的情況，不是無限制的加班，不會因為這樣子侵害勞權。

(中時 )