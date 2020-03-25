受到新冠肺炎疫情影響，國際方面東京奧運延期至明年，國內全中運、大運會、身心障礙運動會也決定延期，但全中運攸關著升學管道，大運會則是大專畢業生能否取得教練資格的舞台之一，因此備受關注。教育部體育署長高俊雄表示，將另行舉辦排序賽，保障學生的升學權益。

高俊雄說，根據過去幾年的統計，大約350位國高中學生會以全中運成績來提出升學資格審查，今年因為新冠肺炎疫情影響決定將全中運延期，體育署將在6月中旬以前另外尋找地點辦排序賽，讓4月30日前提出體育績優保送甄試，能夠在這次排序賽中爭取保送甄試的機會，預計大約會有600人左右報名，但這次排序賽不會列入正式成績，即便破了全國紀錄也沒用。

高俊雄表示，今年畢業的大四生在大運會和全運會個人賽前三名能夠取得專任教練資格審定，因此將保留這些應屆畢業生的參賽權利。

高俊雄說，期盼新冠疫情能盡快獲得控制，10-11月是最佳舉辦全中運、大運會以及身心障礙運動會時間。

(中時 )