有警界土地公美譽的「大餅哥」張仕宗，日前捐助大甲警分局日南派出所夾帽燈、臂盾及申縮腰帶，讓第一線員警執勤時，多添一層安全保障，更期盼能拋磚引玉，讓各界更重視員警安全。

日南派出所長邱量虔表示，「大餅哥」平時熱心公益，年輕時曾短暫擔任警職，因而對警察有特別情感，他長期支持警政工作，與基層員警都建立良善關係。

這次「大餅哥」捐助「50組LED夾帽燈」、「2面防爆臂盾」、「50條申縮腰帶」，讓警察同仁在夜間時段執行巡邏、路檢勤務時提高能見度，用路人也能更清楚辨識執勤員警位置，且新型的臂盾呈現U型的小盾牌，當員警遭遇持武器歹徒攻擊時，可迅速配戴在手臂前抵擋防護，進而壓制歹徒，提升執勤安全，另申縮腰帶使用比原先所配發腰帶更符合人體工學。

大甲警分局表示，感謝「大餅哥」熱心付出，有了這些裝備，員警執勤時就更如虎添翼，不僅能確保在執勤時的安全，更能讓員警在執勤時無後顧之憂，也將這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續落實維護治安及為民服務的工作，以維護民眾安全及祥和的生活環境。

(中時 )