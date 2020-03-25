南韓警方日前破獲「N號房」聊天室性虐案，至少74名女子受害，消息一出引發社會撻伐聲浪，而「N號房」主嫌趙主彬（조주빈）今（25日）現身向大眾謝罪時，他頸部卻戴著護具，頭上又有紗布和OK蹦，模樣超狼狽。

「N號房」性暴力震驚南韓社會，主嫌趙主彬被曝光個資與照片後，他也被起底是24歲大學剛畢業的新鮮人，還是個常拿獎學金的資優生，而趙主彬今則現身向社會大眾謝罪，並表示：「因我而受傷的每一個人真心地表達謝罪之意，謝謝你們讓我停下這無法停止的惡魔人生」。

不過趙主彬現身時，戴頸椎固定器、頭頂還有紗布和OK蹦，引發網友討論，是否為了不要讓趙主彬低頭才戴護頸器，根據韓媒報導，警察則證實，趙主彬頸戴護具是因為他自殘導致。

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