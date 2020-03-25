去年4月內湖一間托嬰中心廖姓保母為了哄睡，竟以身體壓在男嬰身上導致死亡。（報系資料照／李文正台北傳真）

內湖「我們的育嬰中心」廖姓保母，午休時間為了哄睡10月大的男嬰，以全身重量壓迫導致男嬰窒息死亡，遭控過失致死罪，士林地院今（25日）首次開庭，男嬰母親痛斥廖姓保母殺人，而廖女流淚坦承過失，並稱1個人要照顧5個小孩，法官諭知，全案移審理庭。

去年4月間，廖姓保母為了哄小孩睡覺，不顧10個月大男嬰掙扎，在地板上重壓男嬰19分鐘，直至男嬰沒有呼吸，保母渾然不知起身去上廁所，回來才發現男嬰已窒息，經緊急施做心肺復甦術送醫仍宣告不治。

告訴代理人當庭陳述，悶壓過程長達19分鐘，小孩在保母懷中不斷掙扎，已有殺人的犯意，並非過失致死的刑度。另有保母蘇昭玲、班主任徐玉質、負責人黃祥官和首席醫療顧問李文珍，檢方仍在調查先相關責任，希望法院能併案審理，將育嬰中心負責人等人全部繩之以法。

男嬰母親則說，請法官想想一個等比重量400、500公斤的人壓在身上長達19分鐘，影像可以看到小孩越掙扎，保母抓得越緊，根本是凌遲到窒息死亡，這樣還算過失嗎！希望法院調查負責人、首席醫療顧問，他們只顧盈利，不顧幼兒生命，應該也要負起責任。

廖女離庭手上拿著網路批評資料，「這不是殺人怎麼才算，我支持直接私刑比較快」、「死刑太慢」等，哭著說現在沒有工作，快活不下去，學習其他資深老師照顧幼兒的方法，幼兒園沒有教她怎麼帶小孩。

(中時 )