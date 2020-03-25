新冠肺炎疫情延燒，北市府24日公布1名居家檢疫失聯者「陳冊」，經過警方協尋後發現該名失聯者在台北車站附近打網咖，且在網咖待了4天，北市衛生局決定從重裁罰100萬元，並送至和平醫院收治採檢。

北市府昨公布失聯名單指出，陳冊在21日從北市返台，手機和地址皆為虛造，撥打後是空號，且非陳冊居住地，警方隨即在北市府公布後透過檢疫系統尋人，找到該名失聯檢疫者，北市府也認定該難為惡意失聯，決定從重裁罰100萬元。

(中時 )