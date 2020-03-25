居家檢疫惡意失聯打網咖 陳冊遭重罰百萬 12:222020/03/25 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市府24日公布1名居家檢疫失聯者「陳冊」，經過警方協尋後發現該名失聯者在台北車站附近打網咖。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，北市府24日公布1名居家檢疫失聯者「陳冊」，經過警方協尋後發現該名失聯者在台北車站附近打網咖，且在網咖待了4天，北市衛生局決定從重裁罰100萬元，並送至和平醫院收治採檢。 北市府昨公布失聯名單指出，陳冊在21日從北市返台，手機和地址皆為虛造，撥打後是空號，且非陳冊居住地，警方隨即在北市府公布後透過檢疫系統尋人，找到該名失聯檢疫者，北市府也認定該難為惡意失聯，決定從重裁罰100萬元。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #北市 #失聯 #市府 #檢疫 #網咖 也許您會感興趣 推薦閱讀 堵防疫破口 3措施籲失聯移工到案 04:102020/03/21 社會新聞 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 警方更新檢疫資料 當場逮到首例嗨玩夜店居家檢疫男 19:012020/03/22 社會 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 雙北防疫不同調 柯侯較勁 01:202020/03/24 地方新聞 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 武漢包機第二批返台112人 今晨宜蘭檢疫所出關 08:562020/03/25 社會 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 周六變天雷雨 冷至14度逼近冷氣團 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 下波鋒面連雨2天！氣象局：這地區最凍16度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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