居家檢疫或隔離民眾可申請每日1000元防疫補償金，新北市這2天累計已有702位提出申請，新北市政府社會局表示，防疫補償金2年內均可以申請，不用急在一時。

新北市社會局長張錦麗表示，截至3月24日晚間8點，新北市累計有2萬1300位民眾接受居家檢疫，有1356位接受隔離，依照衛生福利部規畫，23日起開放受隔離者或受檢疫者申請，2天來已有702位提出申請，照顧者則從3月31日起開放申請。

張錦麗表示，申請作業有線上申辦系統、到檢疫完成所在地區公所臨櫃申請，以及郵寄等3種方式，其中以使用電腦或手機線上作業最為便利，民眾可多加利用。而且申請時效長達2年，不用急在一時。

張錦麗也提醒，如果未遵守防疫相關規定，還到處趴趴走，就不能申請防疫補償；如隔離或檢疫期間還領有薪資，亦不能申請；如上班日未支領薪資，則可發給補償，但依據勞基法規定一週2天的休息、例假日及國定假日，依法由雇主給薪，則予以扣除。

另外有關弱勢民眾加發3個月生活補助，新北市政府經詢問衛福部，暫定以領取低收兒童生活補助、低收學生生活補助、中低老人生活津貼、身障生活補助、弱勢兒少生活扶助者為對象，執行細節含撥款時間將等中央規劃完成並公告後，全力配合辦理。

(中時 )