花蓮縣前豐濱鄉長邱福順、鄉民代表林長榮、嘎助．馬庫兒3人，前年選舉時涉嫌遷徙幽靈人口，3人均當選無效定讞，28日進行鄉長補選，共多達6人角逐，前公所秘書林慶龍捲土重來，邱妻江莉婷代夫出征。選委會表示，有居家檢疫的投票人，建議不要出門投票。

檢方查出前邱福順（Kacaw･Folaw）等3人，在鄉長、鄉代選舉以「包裹式」搭配增加選票，甚至就連雞舍也有人設籍，被檢方依「妨害投票罪」起訴，1月底被花蓮地院判當選無效，邱福順稱自己絕無做違法的事，那些人都是親戚主動回來支持，會再上訴討回公道。

花蓮縣選委會28日將舉行鄉長缺額補選投票，上次與邱福順對決落敗的林慶龍拔刀再戰，邱則推派擔任豐濱鄉衛生所主任的妻子江莉婷，此外還有前鄉長張進德Lekal．Kacaw、李啟誠，現任代表會主席曾金水及前鄉代林俊榮等人加入戰局，戰況激烈。

選委會表示，鄉內共有3985人投票權，預計本周六在鄉內共六個投開票所投票，需居家檢疫者不要前往投票以免違反檢疫規定挨罰。至於第一選區鄉代林長榮當選無效解職，預計5月2日補選，第二選區鄉代嘎助．馬庫兒，由前豐濱鄉長劉靜芳依法遞補。

(中時 )