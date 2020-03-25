陳男供稱是前往公司接洽客戶，商談合約事宜，這幾天都沒進公司，所以進去蓋章。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

陳妻則離家約40分鐘，他指稱是到藥房拿藥，但警方在他車籃上發現一包菜。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

陳男填寫居家隔離(檢疫)對象外出記錄表。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化員林警方日前接獲電子監控防疫手機通報，上月到荷蘭探親本月12日返國的陳姓夫婦，違反不得外出規定，在市區趴趴走，警方循線尋獲陳姓夫婦，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

警方表示，再接獲防疫專用手機訊息後，查核2人交通工具行蹤後，並調閱相關路口監視器，並動員線上警力，擴大搜尋，另外由專人監看追蹤及查訪，迅速在30分鐘內尋獲該夫婦行蹤，並通知其返家居家檢疫。

警方說，陳男供稱是前往公司接洽客戶，商談合約事宜，這幾天都沒進公司，所以進去蓋章，而陳妻則離家約40分鐘，她指稱是到藥房拿藥，但警方在他車籃上發現一包菜，懷疑是到市場買菜，會持續調閱相關路口監視器追查。

據了解，陳姓夫婦公司設在二水，家住員林，上月出國到荷蘭，本月12日返抵國門，由於19日中央流行疫情指揮中心，已將荷蘭旅遊疫情提升至第三級警告，因此14天內有荷蘭旅遊史的民眾，都需配合居家檢疫14天。

因為昨天全台年紀最小確診個案，也是跟隨父母到荷蘭出差所染，讓附近居民人心惶惶，在巷口開設手機行的李小姐聽聞表示，快要暈倒了，完全不敢相信，為什麼不好好配合，有夠自私，應該公布這些名單，這樣才有辦法提高警覺。

員林分局長洪文宏說，防疫期間全民應配合防疫措施，若違反若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處新臺幣100萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )