陳揮文建議韓備戰2020台北市長 柯：疫情先撐過再說 13:092020/03/25 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今天上午出席2020台北玫瑰花展，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 名嘴陳揮文日前在網路節目中預言高雄市長韓國瑜罷免案可能過關，更建議韓國瑜備戰2022台北市長。台北市長柯文哲今表示，疫情期間，他告誡身旁的人，疫情階段先撐過去再說，未來一個月是疫情最緊急時刻，他主張少一點政治口水，「這一個月先撐過，以後要來再來」。 (中時 ) #陳揮文 #台北市長 #韓國瑜 #柯文哲 #2020 #罷免案 #疫情 #網路節目 #罷韓 #高雄市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 文化廣告畢展「智．匯流AI know」 四年所學齊綻放！ 16:492020/03/21 新消息 如何防堵社區感染 蔡正元點名他：該加點油了吧？ 09:282020/03/23 政治 中金下調陸實際GDP增速預測至2.6％ 10:432020/03/23 財經 國際奧會考慮東奧延期 4周內完成決定 11:332020/03/23 體育 留在高雄只會被羞辱 陳揮文建議：韓國瑜選2022台北市長 12:082020/03/23 政治 中金：2020年大陸自用轎車銷量降幅在12.5％左右 11:162020/03/24 財經 民進黨2020選舉花7億元 蔡正元酸「新海角七億」 11:522020/03/24 政治 韓國瑜選台北市長會上？網分析後一面倒 13:562020/03/24 政治 東奧延期一年 不晚於2021夏季 21:352020/03/24 體育 《產業》疫情影響，電腦展延期至9月 07:442020/03/25 財經 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 為何要韓選台北市長？網分析票源曝驚人事實 - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。