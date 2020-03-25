名嘴陳揮文日前在網路節目中預言高雄市長韓國瑜罷免案可能過關，更建議韓國瑜備戰2022台北市長。台北市長柯文哲今表示，疫情期間，他告誡身旁的人，疫情階段先撐過去再說，未來一個月是疫情最緊急時刻，他主張少一點政治口水，「這一個月先撐過，以後要來再來」。

(中時 )