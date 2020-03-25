高雄美味即時木瓜，全家買得到。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

愛吃木瓜的人有福了！高雄市政府農業局與全家便利商店合作，推出高雄首選木瓜即食截切小包裝，即日起，在全台超過3500家全家便利商店都能買到，在新冠肺炎疫情升溫時期，即使在家也能方便「吃出抵抗力」！

高雄市政府農業局為了方便小家庭與外食族，與全家便利商店合作，將高雄各季特色農產上架販售，去年底推出蜜棗新品種雪麗禮盒預購活動，引起廣大迴響，這次嚴選高雄在地美濃區農會的「月光山」產銷履歷木瓜進行截切，推出小包裝即食水果盒，讓消費者隨手可得高規格、安心掛保證的優質農產。

即日起，高雄首選的美味木瓜都可以在全台3500家全家便利商店買到。農業局表示，未來也將開發小包裝截切鳳梨及玉荷包等果品上架便利超商，要讓消費者即時品嚐從農場到超商，最新鮮、方便又安心的高雄農產。

面對新冠肺炎疫情肆虐全球，農業局透過計畫型生產，整合產區農民組成「集團產區」，以契作或計畫性生產方式建立農產穩定供應鏈，以因應供貨需求。

農業局長吳芳銘表示，近期民眾受整體疫情升溫影響，紛紛湧進各大賣場搶購民生物資，對於民眾搶購的包裝米來說，高雄大寮、美濃生產的優質好米目前供貨穩定，民眾有需求再行購買、不需囤貨，此外，高雄所產的優質蔬果持續新鮮供應，消費者可多多支持購買。

吳芳銘說，因應疫情，農業局積極開拓多元通路，進行內外銷分流，以穩定農產價格，民眾除了在全家便利商店選購到高雄當季最甜在心的果品外，還可上「高雄首選電商平台」輕鬆選購優質農產，即使宅在家也能吃得安心又美味。

(中時 )