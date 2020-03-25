台中市林姓老翁，因為去醫院探望愛妻，返家時代步的電動車故障，幸好警方來救援。（台中市警察局第四分局提供／盧金足台中傳真）

台中市一名82歲林姓老翁，因為去醫院探望愛妻，返家時代步的電動車故障，加上雙腿行動不便，佇立於車水馬龍，獲報員警馬上到場協助，牽著老翁從車陣中脫身，員警將老翁的手「牽條條」，讓剛遭驚嚇的老翁大為安心，而這幕員警緊牽老翁手的背影，令其他行經用路人看到都很感動，還有民眾豎起大拇指肯定，稱讚真的是「人民保母」。

台中市府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員孫念先擔服巡邏勤務，接獲值班通報於忠勇路上，有名迷失老人需協助。

員警到場發現為騎乘電動車故障的林姓老翁，車子故障，因雙腿行動不便佇立於車陣中，員警見狀立即將其牽至路旁安全處所。

經員警詢問老翁年籍資料，林老先生無法清楚表達身份年籍，僅稱他住在監理所附近，住家旁邊有一間瑞安宮。

剛好孫念先曾於烏日分局犁份派出所擔任警勤區警員，對瑞安宮鄰近地區十分熟悉，立即將老翁載至瑞安宮附近。

「這是我爸啦！」正當員警在瑞井路附近巷弄訪查，搖下車窗詢問一位路人時，路人睜大眼驚呼，「警察速度怎麼這麼快！都還沒報案，就找到我爸爸了」，原來林老先生的兒子正要去轄區瑞井派出所報請失蹤協尋。

林姓老翁的家人說，父親因思念生病的妻子，前一天獨自前往中港澄清醫院探望，沒想到過了一天父親都還不回家，前往醫院遍尋不著，全家陷入愁雲慘霧之際，正要去報案，沒想到就在巷口巧遇警察，非常感謝警方的熱心協助，讓父親能平安返家。

春社派出所所長江松泳呼籲平時應多注意家中長輩動向，若為失智症的長輩，建議讓其配戴手環或在經常穿戴的衣物縫上能識別身分及電話的資料，如此一來，發現的民眾或警方都能立即為長輩聯繫家屬，盡快平安送回家。

(中時 )