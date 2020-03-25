吳宗憲作為治喪委員會一員，也先行到場商討劉真後事。(吳松翰攝)

劉真病逝，丈夫辛龍悲痛不已，直到今天靈堂開放才現身。(中時資料照片)

劉真靈堂資訊公布。（圖／容易文創 提供）

【現場直播】劉真追思靈堂2:22開放 粉絲前往悼念最新情形

劉真靈堂照「羽化成仙」曝光

國標舞女王劉真2月因心臟手術住進北榮，她持續奮戰45天後，不幸在22日晚上辭世，享年44歲，劉真的追思靈堂設置在龍巖會館，並在今（25日）下午14時22分開放追悼，辛龍經紀公司老闆吳宗憲始終相伴，他下午現身靈堂表示，公司有製作辛龍對劉真的思念影片，靈堂概念用劉真喜歡的粉色、珍珠、豹紋來佈置，4月22日會辦追思會，藝人好友會來唱歌和聊對劉真的思念，憲哥表示他現在比較擔心辛龍，希望讓辛龍慢慢走出來「接受劉真已經成仙的事實」。

至於辛龍的經濟狀況，吳宗憲表示，辛龍個性像藝術家，沒有覺得一定要賺很多，他只擔心辛龍走不出痛失愛妻的悲傷情緒，憲哥進一步指出，辛龍夫妻生活平淡務實，難得買個名牌包就會上新聞，經濟狀況不用擔心，有他們這些「大朋友」在就沒關係，吳宗憲甚至放話說：「所有我來出也沒關係」，他也證實辛龍在劉真這次手術幾乎花光所有積蓄。

吳宗憲證實，辛龍他們不接受花籃，但有奠儀可以匯到指定戶頭，作為辛龍女兒的教養基金，吳宗憲也說，劉真3月底會羽化成仙，但辛龍至今不想面對那「兩個字」。憲哥也提到，孩子若想出國，吳宗憲身為「阿北」，全幫忙支付都可以。

【現場直播】劉真追思靈堂開放 粉絲前往悼念最新情形 ｜2020.03.25

余天透露辛龍沒對女兒說實情，而是說了媽媽去旅行而已。(吳松翰攝)

邱瓈寬也到場。(吳松翰攝)

劉真22日病逝，老公辛龍25日在愛妻追思靈堂開放第一天親赴現場，但低調從後門進入，他身穿黑衣、黑褲，同時，演藝圈大哥余天稍早也現身龍巖會館，因辛龍在靈堂等候，余天沒有多說：「我先上去開個會。」神情相當悲痛。

余天稍早宣布開會結果，決定之後所有決定會統一交給吳宗憲發言，又問辛龍目前狀況，余天坦言他現在還是想不開、心情跌到谷底，也不知道該做什麼，心神不寧的樣子，至今還沒跟女兒吐實媽媽去哪裡，只說：「媽媽去旅遊了」，只要說到劉真，眼眶就會泛紅。

余天透露未來一切發言都會交給吳宗憲，他也感嘆：「我也跟吳宗憲說，未來演藝圈的大小事也要靠他被我幫忙，我也老了。」語氣相當感慨，他提及至今未見劉真、辛龍的4歲女兒霓霓。

劉真與辛龍夫妻在演藝圈人緣相當好，不只辛龍經紀公司老闆吳宗憲率經紀公司成立治喪委員會，余天等前輩也義不容辭一路陪伴，希望陪辛龍好好送別最愛妻子，吳宗憲與余天等前輩25日趕赴靈堂，幾人會與辛龍在劉真靈堂開會，決定後續事宜。

劉真靈堂將於今日2點22分開放，辛龍已先到場，快閃進入會館。(翻攝自中時電子報YouTube)

(中時電子報)