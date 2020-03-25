雙北論壇將於26日舉辦，台北市長柯文哲今透露，論壇將在北市府12樓劉銘傳廳舉辦，論壇重點就是要確定雙北合作、資源共享、政策一致，一致的意思是方向一致，包括防疫的SOP，防疫旅館及防疫計程車雙北可以共用等。

柯文哲表示，論壇當天戴口罩、保持距離等相關防疫措施都會做，至於政策一致的部分是指方向一致，不會完全一樣，例新北市今山區的防疫措施，沒有理由和北市信義區一樣。

(中時 )