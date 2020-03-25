雙北論壇明登場 柯：討論防疫旅館、計程車可共用 13:052020/03/25 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今天上午出席2020台北玫瑰花展，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北論壇將於26日舉辦，台北市長柯文哲今透露，論壇將在北市府12樓劉銘傳廳舉辦，論壇重點就是要確定雙北合作、資源共享、政策一致，一致的意思是方向一致，包括防疫的SOP，防疫旅館及防疫計程車雙北可以共用等。 柯文哲表示，論壇當天戴口罩、保持距離等相關防疫措施都會做，至於政策一致的部分是指方向一致，不會完全一樣，例新北市今山區的防疫措施，沒有理由和北市信義區一樣。 (中時 ) #雙北論壇 #防疫旅館 #計程車 #柯文哲 #台北市長 #口罩 #新北市 #侯友宜 #SOP #資源共享 也許您會感興趣 推薦閱讀 小黃每月補助2000元 直接存油卡 04:102020/03/21 生活新聞 口罩配售 民營市場24日起納入 04:102020/03/21 生活新聞 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 慈濟捐贈防疫醫療用品 共同守護移民官健康 12:352020/03/22 社會 1片口罩賣35元發災難財 北市府：積極嚴查 14:142020/03/22 社會 如何防堵社區感染 蔡正元點名他：該加點油了吧？ 09:282020/03/23 政治 台北市防疫不足？蔡正元籲柯文哲加油！ 10:222020/03/23 政治 口罩2.0流程不變！周三開放第二波預購 15:272020/03/23 生活 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 小英騙不了歷史 挺韓大將深信：兩岸必統一！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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