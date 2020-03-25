口罩實名制2.0於今(25)日開放第二輪線上預購，使用自然人憑證或健保卡認證的eMask口罩預購系統，背後的雲服務、網路架構等技術，是由遠傳(4904)提供的服務所支持，可以說是在防疫的緊急時刻，遠傳以資通訊專業扮演「隱藏版口罩國家隊」。

eMask是行政院為解決一些上班族群無法至藥局排隊領口罩的困擾，欲建構一個多元管道，讓民眾可以便利預購，透過科技進行實名身分認證，並以線上信用卡或網銀、ATM繳款，及接合超商佈點綿密方便取貨的特性，盤點及整合衛福部(健保卡、手機實名認證)、內政部(自然人憑證)、財金公司(信用卡)、銀行(ATM、網銀)、中華郵政(物流)、四大超商(通路)，短期時間僅有財政部報稅系統在服務架構面、資源容量、安全性及效率面能符合，因此由關貿規劃建置、遠傳雲服務支援的報稅系統調整而成。

遠傳的雲服務解決方案具有網路佈署彈性靈敏、運算效能強大、資安防護周延等優勢，因此從去年開始支援報稅系統，由於防疫分秒必爭，作業時程極度有限，行政院在一周內就完成eMask，而eMask的背後的雲服務、網路架構等技術仍持續由遠傳提供服務，自遠傳月初接獲eMask建置需求後，發揮遠傳雲服務的彈性佈署優勢發，僅花3天就將eMask運作所需的網路資源備妥。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳雲端團隊已取得超過百張VMware證照，加上AWS與Azure專業證照，共計超過300張雲端專業證照，並擁有相符Tier III等級最高規格的雲端機房，在資安方面獲得ISO27001及CSA STAR最高階認證，在雲端服務的專業值得信賴，遠傳未來將持續協助政府機關與企業機構規劃多元雲端解決方案與完善的資安服務。

(時報資訊)