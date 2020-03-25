航太扣件廠豐達科(3004)股價跌深，一個月來幾乎跌掉一半，今早隨著台股強攻，加上美國飛機製造商波音(Boeing)旗下暢銷機型737 MAX傳5月將重新生產的消息激勵，豐達科股價強攻漲停51.4元。

美國飛機製造商波音(Boeing)旗下暢銷機型737 MAX，因先前兩起空難而停產，今年1月，波音宣布停產737 MAX機型，如今又遭受全球航空需求急凍，但外媒路透社報導，波音已要求供應商準備在4月交付零件，預計從5月開始重新生產737 MAX。目前美國聯邦航空總署(FAA)則尚未核准737 MAX復飛。

豐達科今年來營運仍穩，2月營收2.14億元，月減4.15%，年增率1.23%，1-2月營收4.37億元，較2019年同期增加2.49%。

豐達科2月因大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能，加上波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，以及疫情近期也衝擊航空業需求，使得公司短期業績受到影響，但公司仍看好航太長期需求。

航太扣件廠豐達科去年受惠全球航太產業蓬勃發展，業績創新高，EPS達6.66元，2019年年度以盈餘分配現金股利每股2.67元。

豐達科2019年營收28.16億元，年增率23.55%，毛利率30.13%，營業淨利4.73億元，淨利歸屬母公司業主3.5億元，年增率16.55%，EPS 6.66元。豐達科去年度將配息2.67元，訂3月30日為除息交易日，4月30日發放。

(時報資訊)