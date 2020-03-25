《日股》美股飆漲＋東奧延期，日經指數早盤收漲5.73％ 12:162020/03/25 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好美國國會即將通過規模高達2兆的經濟振興方案，隔夜美股飆漲，道瓊指數收漲逾11%，創下87年來最大單日漲幅。此外，東京奧運會確定延期舉辦，減少了市場的不確定性或風險，亦帶來提振，周三日經225指數早盤收漲5.73%，為19,129.21點，創下2周新高。東證一部指數漲5.23%，為1402.78點，33大類股全面上揚，地產股漲9.3%，表現最佳。東奧題材利空出盡，該活動主要行銷單位Dentsu集團股價大漲12.4%，運動用品製造商亞瑟士（Asics）漲17.5%。 (時報資訊) #日股 #日本 #日經指數 #東證一部 #東奧 #東京 #奧運 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸日韓外長集氣抗疫助東奧 04:102020/03/23 論壇廣場 總經理郭水義：中華電寬頻用戶 東奧拚倍增 04:102020/03/23 財經要聞 安倍終於鬆口： 東奧也可能考慮延期 08:442020/03/23 國際 加拿大發難：東奧若不延期就拒賽 10:062020/03/23 體育 業績撐盤 台灣櫻花早盤逆勢上揚 10:402020/03/23 財經 澳政府下令：疫情沒停不准去東奧 11:232020/03/23 體育 國際奧會考慮東奧延期 4周內完成決定 11:332020/03/23 體育 共同社：日本同意東奧延期 17:432020/03/23 國際 安倍鬆口 東奧可能延期 01:192020/03/24 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：精材、台積電、元太、玉晶光、晶華、矽力 10:342020/03/24 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 林毅夫：30年代大蕭條恐重返美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。