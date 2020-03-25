投資人看好美國國會即將通過規模高達2兆的經濟振興方案，隔夜美股飆漲，道瓊指數收漲逾11%，創下87年來最大單日漲幅。此外，東京奧運會確定延期舉辦，減少了市場的不確定性或風險，亦帶來提振，周三日經225指數早盤收漲5.73%，為19,129.21點，創下2周新高。東證一部指數漲5.23%，為1402.78點，33大類股全面上揚，地產股漲9.3%，表現最佳。東奧題材利空出盡，該活動主要行銷單位Dentsu集團股價大漲12.4%，運動用品製造商亞瑟士（Asics）漲17.5%。

(時報資訊)