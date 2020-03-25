新冠肺炎疫情延燒至今，對企業的衝擊程度如何？1111人力銀行今（25）上午發布最新調查指出，高達四成企業坦言已受到疫情影響，所受的衝擊或採取的相關防疫措施，包括：取消春酒／員工旅遊等福利（8.8％）、縮短工時／減班（6.3％）、鼓勵員工休假（5.9％），以及放無薪假（4.0％）、暫緩擴點（4.0％）。

其他還包括取消參展（3.1％）、內部組織重整（2.9％）、趁勢做員工教育訓練（2.1％）、裁員（1.4％）、開放在家工作（1.2％）、減薪（0.8％）。

此外，因應新冠疫情威脅，企業主認為政府哪些措施有助紓困並振興產業？1111調查發現，依序是減免營所稅（50.1％）、補助營運成本（30.4％）、提升減稅額度（22.4％），以及發放抵用券／消費券（20.9％）、提供貸款及利息補貼（13.1％）。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，根據勞動部最新無薪假統計，截至3月15日為止，共有109家企業實施無薪假，人數更暴增到3,835人，而實施無薪假的產業包括金屬機電業、餐飲、旅宿及批發零售業。

何啟聖分析，對企業來說，在新冠肺炎疫情初期，企業運作的思考落在防疫面，因而取消春酒、旅遊、聚餐等福利，但隨著疫情影響擴大，部分企業的收益開始受影響，包括減班、排定年休、放無薪假等漸成為選項，建議企業主在允許的範圍內，不要輕易啟動裁員，可反過來思考轉型突圍，藉以保留未來人力調度的彈性。

為了解企業2020年第二季徵才意願，1111人力銀行執行「企業第二季徵才意向調查」，調查期間自2020年3月9日至3月23日，共計回收有效樣本數946份。

(工商 )