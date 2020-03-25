南韓近日爆發「N號房事件」，因犯案內容涉及性虐待未成年少女，引發社會議論。主嫌「博士」趙如彬被逮捕後，今天（25日）上午移送檢方時，有人發現他頭頂包裹紗布，還戴著頸椎固定器，後來警方證實，他是因為用頭去撞拘留所的洗手台自殘導致受傷；更有南韓媒體傳出，他送醫後出現發燒症狀，有接受新冠肺炎病毒的檢測。

據韓媒《CHANNEL A》報導，「N號房」主嫌趙如彬真面目曝光後，有網友討論，趙如彬移送檢方時，戴著頸椎固定器，是為了不讓他低頭面對大眾嗎？對此當地警方表示，會讓趙如彬戴固定器，是因為他在拘留所時，一度用頭去撞裡面的洗手台，意圖自殘導致受傷，才讓他戴著固定器保護患部。

另外據《朝鮮日報》報導，趙主彬自殘後被送到醫院治療時，出現發燒等症狀，因此接受過新冠肺炎檢測。而他發燒消息傳出，也讓負責調查他的首爾地方警廳，緊急封層檢查，與他接觸過的相關人員，都被隔離檢測，所幸檢查結果為陰性。

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(中時電子報)