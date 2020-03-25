民眾黨立院黨團今(25)日舉行「紓困條例滿月總體檢」記者會，民眾黨團總召賴香伶表示，《紓困條例》提出來已經滿月，隨著台灣疫情愈趨嚴峻，是否有雨露均霑、立竿見影，還是有待好好審查，這一次民眾黨也提出一些黨團所發現的不足面向共同討論，希望政府能將紓困用對地方。

賴香伶指出，以《紓困條例》來說，目前幫助到的勞工數據，據統計是3000多人、109家企業，但其中有沒有黑數無從得知「我認為有很多無薪假勞工，政府無法完整幫助」。她強調，應該檢討其中的原因，是政府的紓困宣傳不力、或是程序困難、還是企業不願加入紓困體系，還是要好好檢討，「一個月了，真的請勞動部積極地動起來」。

民眾黨立委高虹安也表示，《紓困條例》的三階段，分別是「防治疫情、紓困、振興」，但民眾黨接到許多陳情，包括消防署、教育部等，都有反應防疫物資不夠的情形，她指出警消人員雖然不是醫護人員，但其實也是幫助民眾的第一線，但防護衣不夠的情形下，等於是讓警消人員暴露在風險中；教育部也反應，希望能有更多的口罩來因應學校的狀況，尤其大專院校，還是有大班制上課的狀況，絕不能疏忽。

立委張其祿則補充，目前政府600億多億的紓困預算多以大企業為主，但其實「中小企業才是直接連接到民眾」，希望政府的紓困能比照歐美，以民眾個人做為紓困的關注中心。

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(中時電子報)