房市遇疫，戴德梁行總經理顏炳立指出，年初預期2020年房市為春花望露態勢未變，未出現恐慌性殺盤，價仍持穩、量縮。他說，春花望露這首歌是形容少女期待情郎來約會，如同房市買賣雙方約好交易，只是現在「情郎」感冒、確診無法赴約。不過，顏炳立直言，如第二季疫情未歇，房市將出現恐慌性變現拋貨潮。

過去四年房巿為剛性自用市場，未來四年剛性自用再撐盤！顏炳立指出，在新冠肺炎疫情波及下，第二季不動產，土地市場為「逆疫」而行，辦公市場堅挺「抗疫」，飯店市場確診「觀察」，住宅市場緊盯「防染」。

他說，原本預期今年房市如同一隻牛本要站起來，卻閃出了大熊大吼並伸出利爪，牛沒變大，還戴上了口罩。不過與SARS不同，民眾現在僅是搶買衛生紙等，並沒有出現大恐慌，特別是2016年以來房市緩跌，只要降一點價，便可刺激買盤，目前住宅看房人數減少，代銷業現在要做的就是讓看房人數不能斷，如今疫情在測市房市落底是否紥實，若疫情獲控制，預期第二季便可站起來。

(中時 )