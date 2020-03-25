基隆海事職業學校將於今年8月起正式改隸海大附中。（海大提供／吳康瑋基隆傳真）

教育部政務次長范巽綠和海大校長張清風仔細端詳蔬菜生長狀況，未來2校將於海洋大學夢想基地打造完整系統，作為教學展示平台。（海大提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋大學及國立基隆海事職業學校於25日指出，基隆海事將於109學年度，也就是今年8月1日起改隸為「國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校」，並增設「海洋科技人才培育實驗班」，以七年一貫的新制來培育更多海洋專業人才。

海大校長張清風表示，海大附中除了現有高職群科與海大合作之外，新學年將多設立「海洋科技人才培育實驗班」，並規劃「生科領域」及「工程領域」兩大組別，他指出，實驗班除了依據課綱規定開設部定課程外，校訂必修預計開設「海洋科學導論」、「海洋工程科技導論」與「海洋生物技術導論」等探索課程，校訂選修英文、數學與自然領域，奠定學生良好的基礎學科能力。

另外，張清風說，在高中三年級階段，海洋大學教師採行師徒制，帶領基隆海事學生於大學研究室進行專題實作，高三畢業時，依個人性向，透過現行大學多元入學方案，就讀海洋大學水產海洋海事的相關學系，他強調，兩校並共組教師專業社群，規劃協同教學，並預計開設更多探索課程，加深、加廣英文、數學與自然領域，奠定學生良好的基礎學科能力，

校方補充表示，除規劃課程外，兩校在ˋ學生實習方面，也將共同培養實作能力，例如，基隆海事航海科學生至海洋大學商船系學習「電子航儀」實習課程，藉由學生實際操作多功能操船模擬系統，培養探究與實作能力，共同培育海洋專業人才。

(中時 )