國內近期出現五新冠肺炎確診者喪失味覺、嗅覺，歐美亦有研究報告證實，台大醫院小兒感染部主任黃立民今天上午在中央流行疫情指揮中心受訪時表示，喪失味覺、嗅覺是因病毒攻擊上呼吸道，這類患者通常不發燒、不咳嗽，也不會喉嚨痛，建議有這類症狀患者就醫時提醒醫師作為篩檢評估。

黃立民表示，新冠肺炎出現喪失味覺、嗅覺症狀是否為病毒突變還有待證實，但這種狀況早在韓國爆發大規模感染時就有觀察到，根據韓果官方統計，約有20％的患者出現這類症狀，因此可以肯定這是新冠肺炎發病症狀中的一種。

黃立民強調，病毒跟世界上所有生命一樣，會追求子代病毒數目增加，且新冠病毒屬RNA類型，本來就會一直變異，因此傳染力越來越強是可以預期的，現在包括流感、愛滋、C肝、登革熱、冠狀病毒等都讓人類難以克服。

至於有研究指出，新冠病毒還會引發結膜炎的「紅眼」現象，黃立民的觀察是，目前發生的比例不高，不足以認定新冠病毒喜歡侵犯眼睛，因此患有結膜炎的民眾可不用太過擔心。

(中時 )