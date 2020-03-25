疫情衝擊下中國旅遊業營收慘淡，3月以來，浙江、江西及甘肅省隴南市相繼推行2.5天假期製刺激消費。昨浙江省再下猛藥，鼓勵機關、企業實施「一週4.5天彈性工作制」。

中新社報導，據中國旅遊研究院測算，受疫情影響，2020年一季度及全年，國內旅遊人次將分別下降56％和15.5％，國內旅遊收入分別下降69％和20.6％；預計全年同比減少旅遊9.32億人次，減收達1.18兆人民幣。為了促進文旅消費，近來大陸多地推出發放消費券、景區門票半價等措施。另有三地相繼提出2.5天假期製，要求略有不同。例如，江西省和隴南市要求鼓勵、引導職工外出度假和旅遊，浙江省則未提及。

江西率先提出第二季試行週末2.5天彈性作息，要求各地各單位結合實際，優化工作安排，積極引導幹部員工週末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，透過延長其他工作日時長補回。

甘肅省隴南市隨後鼓勵休假消費，要求每周星期五下午各行政事業單位在完成工作任務，安排好值班人員的情況下，可以鼓勵其餘職工休假旅遊。嚴格落實帶薪休假製度，任何部門單位不得以任何理由取消或減少干部職工休假。同時，要合理安排防疫期間的值班補假，保證幹部職工身心健康，帶動消費持續增加。

昨天(24日)，浙江印發《浙江省人民政府辦公廳關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見》。其中提到，鼓勵實施一周4.5天彈性工作製，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假製度。

中國民生銀行研究院研究員郭曉蓓表示，列寧曾說過：「不會休息的人就不會工作」。優化休假安排，遠不止激發消費需求這一個好處。預計這一新政將很大程度釋放居民消費潛力，活躍經濟促進社會發展。

江西省文化和旅遊廳相關負責人進一步指出，由於江西此次試行2.5天假期是在今年二季度的三個月內，時間並不長，所以預計惠及的群體中，起帶頭作用的機關事業單位等有望率先受益。

2.5天假期應該怎麼休？隴南市明確規定，每周星期五下午可以在合理安排工作的情況下鼓勵職工旅遊。江西省文化和旅遊廳相關負責人則表示，彈性作息實際上是一種調休的形式，不是要縮短每周法定工作時間、周五下午直接安排放假，而是繼續遵循法律規定的每周工作時間總時長，周五下午工作時間要安排到其他工作日中，使周五下午騰出來與周末結合外出休閒度假。

(中時 )