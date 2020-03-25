東京奧運昨晚確定延期，原本預定4月2復賽的大陸CBA籃球聯賽也傳出有可能延後至5月1日才恢復比賽，但一切都要看新冠肺炎疫情的發展而定。

大陸CBA先前在宣布4月2日復賽之後，立刻要求各隊外援歸隊，如果拒絕歸隊的外援將遭受到嚴厲的禁賽處分，效力於北京首鋼的華裔球星林書豪則趕在3月中回到大陸，因為他回到北京之後還得隔離14天。

如今東京奧運在疫情的嚴重影響下只能走向延期之路，CBA也將順勢把復賽時間延後，最有能復賽的時間就在5月1日，讓各隊有較充裕的防疫空間以及外援歸隊的時間。

(中時 )