東京奧運延期 CBA也考慮5／1復賽 12:272020/03/25 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林書豪回到北京準備CBA復賽，但隨著東京奧運延期，CBA也傳出可能延後至5月1是才恢復比賽。(取自林書豪微博／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運昨晚確定延期，原本預定4月2復賽的大陸CBA籃球聯賽也傳出有可能延後至5月1日才恢復比賽，但一切都要看新冠肺炎疫情的發展而定。 大陸CBA先前在宣布4月2日復賽之後，立刻要求各隊外援歸隊，如果拒絕歸隊的外援將遭受到嚴厲的禁賽處分，效力於北京首鋼的華裔球星林書豪則趕在3月中回到大陸，因為他回到北京之後還得隔離14天。 如今東京奧運在疫情的嚴重影響下只能走向延期之路，CBA也將順勢把復賽時間延後，最有能復賽的時間就在5月1日，讓各隊有較充裕的防疫空間以及外援歸隊的時間。 (中時 ) #CBA #東京奧運 #大陸 #林書豪 也許您會感興趣 推薦閱讀 挪威奧委會建議IOC 東京奧運延期舉行 17:442020/03/21 國際 國際奧會：東京奧運不會取消 延期是可能選項 05:492020/03/23 體育 安倍鬆口了：東京奧運可能考慮延期 09:332020/03/23 兩岸 加拿大開第一槍 宣布不參加東京奧運帕運 11:182020/03/23 國際 世界田總直言東京奧運不該如期舉辦 14:022020/03/23 體育 東京奧運》日本籌委會鬆口 仍希望年底前舉辦 15:452020/03/23 體育 IOC： 東京奧運確定延期 恐將成為首次奇數年奧運 03:562020/03/24 國際 繼加拿大澳洲之後 挪威表態拒參東奧 09:372020/03/24 體育 東京奧運延期一年 日本損失多大？ 22:142020/03/24 兩岸 東京奧運延到2021 還叫「Tokyo 2020」？ 22:432020/03/24 國際 體育熱門新聞 新冠疫情影響 全中運、全大運延期 - 體育 全中運大運會延期 體育署：保障學生權益 - 體育 東京奧運延期 中華隊仍持續備戰 - 體育 東京奧運延期 CBA也考慮5／1復賽 - 體育 NBA》勇士主帥：浪花弟養傷快崩潰 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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