居家檢疫落跑者陳冊21日從北京返台後，失聯4天，24日終於被警方在北市南陽街網咖逮到，北市副市長黃珊珊25日表示，北市民政局和衛生局這4天為了他翻天覆地，如今已將他送到和平醫院治療，且他失聯超過72小時，衛生局對此開罰100萬元，她也要求機場攔截應更實際。

黃珊珊表示，陳冊4天來都待在網咖，沒回居住所，雖有親人，但在北市只有他1人，24日被警方找到後，料敵從寬，先將他做相關防護再送到和平醫院檢查治療，雖他去過的地方都有掌握，但也不知他遊蕩4天還有發生什麼事，希望最好檢查結果是陰性，若沒確診就送到中央集中檢疫所，有確診就繼續在和平醫院治療。

「機場攔截應更實際點！」黃珊珊說，她很疑惑，21日起凡是入境的國人都要接受居家檢疫，但陳冊手機號碼卻不實，照理說在入境時就應打得通電話確認，造成北市府後續很大困擾，擔心是否還有類似情形，無法在機場第一線就確認攔截，希望別再發生，他已造成整個系統很大影響。

她統計，北市24日居家檢隔離者有470人，但一天就增加77人，25日是542人（有的解列），居家檢疫者則24日是9416人，一天就增加779人，這是很快速的增長，呼籲中央是否開放更多志工加入民政系統，減少里長、里幹事業務量，這已超出北市府的負荷，希望對志工有專案補貼，因除了找失聯者，還要照顧這麼多居家檢疫者；另外，市長柯文哲25日也指示成立安心檢疫所，協助收經濟困難的居家檢疫者。

針對柯上午提過的紓困方案，黃補充，凡在北市營業額減少達15％，北市地價稅、房屋稅、牌照稅、娛樂稅、地方稅全部延1年；減租部分有房地、包括促參地上權，3個月全打5折；減價部分，則是營業用稅全面減價15％，包括新北市營業用稅，所以不只北市。

黃還說，協助防疫的醫院、旅館跟市政大樓公共用水費打5折；優息部分，新創和中小企業貸款，台北富邦銀行降息1％、市府補貼0.25％，所以共降1.25％；公營當鋪利息降50％；居家檢疫、隔離者的家人入住旅館，14天可獲7000元補助；遊覽車、客運業、小客車租賃等營業車輛，補貼牌照稅50％。

黃指出，一些商家若減少了營業面積，可找稅捐處到場認定，比如營業3層樓卻停了2層，那這2層樓的房屋水可從3％降至2％；柯也呼籲，北市房東們若能比照並響應政府，3個月房租打5折，那市府可在補貼減稅方面有更多優惠，希望大家共度難關。

(中時 )