中龍鋼鐵公司廢棄超量環評行政訟案，台中高等行政法院今天宣判，判處台中市府環保局敗訴，台中市環保局依環評會議審查決定，通過中龍鋼鐵變更環說書的行政處分及市府駁回民眾訴願均撤銷。環保局回應，對判決尊重，並深感遺憾，環評審查過程合乎法律程序，並無違反規定，待收到判決後，再研議是否提出上訴。

環保局回應指出，中龍公司依據規定提出資源物質增量環評變更案，主要變更內容為將高爐石、石膏、脫硫渣及鐵鏽皮等做為製磚及水泥原料；廠內製成回收的可資源化處理物質更名為「資源物質」，「資源物質」增量部分，均依已通過審查的環評書件內容或現行法規採完全再利用，未增加設備及擴增產能，並非環評施行細則所稱產能擴增10％以上需重辦環評的情形。

環保局表示，該申請案經市府經濟發展局確認變更內容後轉送環保局受理審查，歷經本市環評委員會專案小組3次初審會議，並於106年7月24日環評大會，經環評委員綜合考量申請內容、各方意見及開發單位的補充說明後，決議審核通過。

環保表示，根據環評法施行細則規定，中龍公司環評變更案審查的主管機關為台中市政府，經由市府授權環保局依照審查委員會依法審查，而環評委員具有法律授權的不可替代及專業性。

環保表示，此案審查過程中，對於民間團體人士所關心等問題皆有充分討論，達成多數共識始作成決議。由於依環評委員審查專業認定變更事項對環境影響輕微，故採以變更內容對照表的方式進行環評審查，整體審查過程合乎法律程序，並無違反規定。

(中時 )