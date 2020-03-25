什麼？這對母女竟然情深無極限，穿同款透明緊身裙？俗話說，「有其母必有其女」，家長的行為舉止時刻影響著孩子，有時孩子也造就了父母的模樣，TLC旅遊生活頻道家庭實境秀《最膩母女檔》介紹一對母女，媽媽整形就為了像女兒？還一起去隆乳3月25日起晚間9點帶領觀眾體驗母女關係成癮的極致，包準讓你大呼「歐買尬」!

桑喜(51歲)和安潔莉卡(31歲)這對母女感情好得不像話，藉由共用泡澡水來確認彼此的愛及信任；帶上媽媽跟男友進行三人約會更是家常便飯，母女倆人對彼此非常依賴到甚至依戀，覺得女兒男友是介入她們感情的「第三者」，假使世界上有「男版安潔莉卡」，媽媽桑喜表示她一定二話不說嫁給他。

無法自拔的母愛讓媽媽桑喜甚至有分離焦慮症，當女兒一不在身邊，便會感到盜汗焦慮。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

無法自拔的母愛讓媽媽桑喜甚至有分離焦慮症，當女兒一不在身邊，便會感到盜汗焦慮、多一秒都像要她的命，母女關係緊密到令人稱奇！而珊卓(45歲)與女兒瑪利亞(21歲)完美詮釋「有其母必有其女」，一起參加派對、一起去夜店，一起隆乳。

各種會跟好姊妹做的事，她們全做了！為了慶祝自己的21歲生日，瑪利亞竟幫自己跟媽媽準備透明連身裙，倆人姣好身材一覽無疑，她帶領媽媽進入年輕人的世界，跟著自己瘋狂地再年輕一次，各種跳脫常理不畏旁人眼光的行為不只令人大開眼界，也再再挑戰其他家人的極限。

擁有如此親密母女關係的背後有時藏著心酸的故事。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

然而，擁有如此親密母女關係的背後有時藏著心酸的故事。桑喜會如此依賴女兒，全是因為女兒六個月大時便沒有父親的陪伴，在父親缺席女兒人生的情況下，桑喜身兼父母、姊妹及朋友的角色，希望藉此豐富女兒的人生，成為她最堅強的後盾。

桑喜(51歲)和安潔莉卡(31歲)這對母女感情好得不像話，連緊身裙也要穿同款。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

而瑪利亞與媽媽深厚且強烈關係的建立也是源於父母離婚，為了幫助媽媽走出陰霾，瑪利亞帶著媽媽嘗試各種年輕人的玩意兒，讓她重建自信。而如此牢密不可分的關係是愛還是羈絆？是否真的永遠不會變調？

媽媽整形就為了像女兒？從沒想像過的瘋狂親情《最膩母女檔》。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)