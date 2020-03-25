對抗新冠肺炎，台中市警察局第三分局從「自家」防疫做起，員警共餐從原本擺放7張可容納42人的餐桌，僅餘4張餐桌拉開用餐距離，並設置加高的壓克力隔板，16個限量加大個人雅座供同仁現場用餐，同時鼓勵同仁以餐盒外帶，杜絕近距離接觸、飛沫感染，防疫工作無死角。

民以食為天，避免防疫工作出現破口，台中市警察局第三分局為降低室內群聚感染風險，各項防疫措施多管齊下，分局長陳武康著手規劃，每日提供員警午、晚餐的「老松町食堂」，轉型為提供限量寬敞加大單人雅座的員警餐廳，如何讓同仁們「食安」又能兼顧「人安」。

有員警指出，「老松町食堂」採透明壓克力隔板設置後，讓員警用餐時多了份篤定的安心，同仁KUSO說「離太遠」，「還好有壓克力板，這樣我就不怕雞腿被你偷吃了！」在防疫工作期間，紓解壓力。

第三分局長陳武康防患未然，吃飯錢全面量測員警體溫及洽公民眾實名制量溫，並使用酒精殺菌，祭出「七彩標籤防疫」措施，完成防疫措施後即張貼每日色彩各異的小標籤。此次防疫再升級，設置加高壓克力隔板，兼顧食安與人安，打造讓同仁安心的用餐環境，全方位務求將防疫工作做到滴水不漏。

(中時 )