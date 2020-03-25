英國政府24日（周二）呼籲25萬健康狀況良好的人民加入義工行列，協助衛生機關對抗疫情。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）並鼓勵醫學院最後一年的學生和實習護理師可參與國民保健署（NHS）「前線」。

漢考克表示， 「我們募集25萬的健康義工協助NHS，包括購物、外送藥品以及支援那些必須自主隔離的人。」

NHS希望打造義工網路，協助英國150萬重症高風險族群人口，這些人依照政府要求必須待在家裡12周。

截至周二，英國新冠肺炎確診人數已達8,077人，死亡422人。。

(工商 )